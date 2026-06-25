Analizan lineamientos para dar certeza a la Transferencia de Potencial Urbano

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Regidoras y Desarrollo Urbano revisan el estado jurídico del mecanismo tras un amparo promovido en 2021.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- Regidoras de la Comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios sostuvieron una reunión con la directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Verónica Morales Medina, para analizar los lineamientos relacionados con la Transferencia de Potencial Urbano (TPU) y revisar la situación jurídica que enfrenta este mecanismo.

En el encuentro participaron la coordinadora de la comisión, Mireya Porras Armendáriz, y la regidora María Dolores Adame Alvarado, quienes abordaron el proceso derivado de un amparo promovido en 2021 por un organismo en contra de la Comisión de la administración municipal 2018-2021, por presuntas irregularidades en el manejo de la TPU.

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La regidora Porras Armendáriz señaló que conocer el estado actual del procedimiento resulta fundamental para brindar certeza al sector de la construcción, ya que la situación genera incertidumbre entre desarrolladores y constructores que requieren información clara para dar continuidad a sus proyectos y procesos de comercialización.

“Es importante aclarar que nosotros, como parte de la Comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios, hemos trabajado conforme a los lineamientos establecidos por Desarrollo Urbano y los recursos obtenidos se han destinado para los fines correspondientes.”

Actualmente, el tema es revisado por la Secretaría del Ayuntamiento, mientras continúa el análisis del recurso legal promovido antes del inicio de la administración municipal 2021-2024.

La edil explicó que la reunión con la titular de Desarrollo Urbano tuvo como propósito transparentar el trabajo realizado por la Comisión y presentar cuentas claras respecto al manejo del mecanismo, además de fortalecer la confianza de la ciudadanía y del sector de la construcción.

“El propósito de esta reunión es presentar cuentas claras y transparentar el trabajo que realiza la Comisión.”

La Transferencia de Potencial Urbano es un instrumento contemplado en la normatividad municipal para el desarrollo urbano, por lo que las autoridades buscan definir lineamientos que otorguen certeza jurídica y permitan continuar con los proyectos de desarrollo en el municipio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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