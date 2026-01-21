Analiza Comisión de Nomenclatura nombrar calles en honor a policías estatales caídos

Publicidad - LB2 -

Regidores revisan propuesta para inscribir en la nomenclatura urbana a diez agentes fallecidos en el motín del Cereso 3 en 2023.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia de Nomenclatura y Patrimonio Cultural analizaron la propuesta para designar calles con los nombres de policías estatales caídos durante el motín ocurrido el 1 de enero de 2023 en el Centro de Reinserción Social Estatal número 3, en Ciudad Juárez.

La revisión del planteamiento estuvo a cargo del coordinador de la Comisión, José Mauricio Padilla, y del regidor Pedro Alberto Matus Peña, a partir de una solicitud presentada por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

De acuerdo con el documento turnado a la Comisión, se propone que los nombres de diez oficiales del sistema penitenciario, fallecidos en cumplimiento de su deber durante los hechos violentos en el Cereso Estatal 3, sean inscritos en la nomenclatura urbana de la ciudad.

La iniciativa surge a petición de viudas e hijos de los agentes, con el objetivo de honrar su memoria, dignificar su entrega institucional y rendir un homenaje permanente a las familias afectadas por los hechos.

Los elementos propuestos para recibir este reconocimiento son Jaime Arciniega Alvarado, Guadalupe James Galán, Abel Juárez Hernández, Edgar Omar Hernández García, Víctor Hugo Rivera Meraz, Manuel Rodríguez Soria, Carlos Santiago Padilla Silva, José Ausencio Pérez Puentes, Carlos Ernesto Salinas Bañuelos y Domingo Tereco Serrano.

El regidor Padilla explicó que la Comisión analiza la viabilidad de modificar nombres de calles existentes o asignarlos en fraccionamientos de nueva creación, conforme a la normatividad municipal vigente.

Durante la misma sesión, la directora del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Ogla Liset Olivas Sánchez, presentó una propuesta adicional para instalar una placa conmemorativa que identifique el edificio sede del instituto como la antigua Presidencia Municipal de Juárez.

“Ustedes saben que este edificio data de 1685, donde fue El Presidio y se merece que se ubique como un edificio histórico”.

La Comisión continuará con el análisis de ambas propuestas antes de emitir un dictamen para su eventual aprobación en Cabildo.

