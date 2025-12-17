Analiza Cabildo endurecer sanciones a conductores ebrios en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Propuesta contempla multas económicas, arrestos diferenciados y adecuaciones al Reglamento de Vialidad

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Cabildo de Ciudad Juárez analizará este viernes una propuesta de reforma al Reglamento de Vialidad y Tránsito, con la cual se plantea aplicar sanciones económicas a conductores que manejen en estado de ebriedad, además de mantener la posibilidad de arresto administrativo, de acuerdo con el grado de alcoholemia.

Durante la sesión previa, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, dio a conocer el dictamen presentado por la Comisión Edilicia de Gobernación, el cual busca actualizar la normativa municipal en concordancia con la Ley General de Movilidad y la Ley de Tránsito del Estado de Chihuahua.

El titular de la Coordinación General de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, explicó que actualmente la sanción por conducir en estado de ebriedad es inconmutable y consiste únicamente en retención de 24 a 36 horas, por lo que la reforma permitiría que el juez cívico determine si la sanción será multa económica o arresto, con base en un dictamen médico de alcoholemia.

“Ponemos a disposición a la persona infractora ante el juez cívico, quien determina la sanción, previo estudio de alcoholemia realizado en el Cerecito”, señaló el funcionario.

De acuerdo con la propuesta, las multas se clasificarían por grado de ebriedad: de 60 a 70 UMAS para el primer grado, 70 a 80 UMAS para el segundo y 80 a 90 UMAS para el tercero, considerando el valor actual de la UMA en 113.14 pesos. El conductor podrá optar por cubrir la sanción económica o cumplir el arresto correspondiente, que iría de 18 a 36 horas, según el nivel de alcohol detectado.

Adicionalmente, se establece que el infractor deberá pagar otras sanciones aplicables, como faltas viales previas o el servicio de grúa, independientemente de la penalización por ebriedad.

En la misma reforma, se plantea modificar la figura del cajón rosa, que estaría destinado a personas con movilidad limitada temporal, como mujeres embarazadas y adultos mayores. Para su uso, será necesario tramitar un marbete especial ante Seguridad Vial, y se buscará que los centros comerciales estén obligados a contar con estos espacios.

Durante la próxima Sesión Ordinaria número 31, el Cabildo también analizará el Presupuesto de Egresos del Municipio de Juárez, así como una ampliación presupuestal al subsidio del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP). Asimismo, se revisará una propuesta para la remodelación de la Biblioteca Pública Municipal “Arturo Tolentino Hernández”, con el objetivo de mejorar su infraestructura y preservar su valor histórico.

