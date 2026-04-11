Alertan por lluvias, viento fuerte y posible granizo en Ciudad Juárez este sábado

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Protección Civil advierte condiciones inestables con probabilidad de tormentas y rachas de viento durante la jornada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil emitió una alerta meteorológica para este sábado 11 de abril, ante la previsión de condiciones inestables en el clima que podrían derivar en lluvias, viento fuerte y caída de granizo en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, la probabilidad de precipitación oscila entre el 10 y el 35 por ciento a lo largo del día, con variaciones conforme avancen las horas. Se prevé que estas condiciones disminuyan gradualmente después de las 22:00 horas y durante la madrugada del domingo.

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El informe detalla que sistemas nubosos provenientes del suroeste continúan desplazándose hacia el noreste, lo que favorece el incremento de nubosidad en la región fronteriza. Uno de estos sistemas ya se encuentra ingresando de forma paulatina a Ciudad Juárez.

Existe la posibilidad de lluvias de ligera a moderada intensidad en las próximas horas.

No obstante, la dependencia advirtió que, de manera aislada, podrían desarrollarse tormentas de mayor intensidad, acompañadas de lluvias moderadas a fuertes, rachas de viento, descargas eléctricas e incluso la caída de granizo.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los cambios climáticos, especialmente durante la tarde y noche, cuando suelen intensificarse este tipo de fenómenos.

Asimismo, se recomendó evitar resguardarse bajo árboles o estructuras inestables durante tormentas, así como reportar cualquier situación de emergencia a los números oficiales, con el fin de prevenir incidentes derivados de las condiciones meteorológicas adversas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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