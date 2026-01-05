Alcanza 80% de avance ampliación de la avenida De las Torres

Publicidad - LB2 -

La obra permitirá mejorar la movilidad en el suroriente de Ciudad Juárez con nuevos carriles, retornos y alumbrado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas reportó un avance del 80 por ciento en la ampliación de la avenida De las Torres, proyecto que actualmente se ejecuta en el cuerpo poniente de la vialidad, en el tramo que va del boulevard Manuel Talamás Camandari a la calle Yepomera.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que en esta etapa los trabajos se concentran en la construcción de dos pozos de absorción, colocación de guarniciones, bases para alumbrado público y el retiro de carpeta asfáltica en detalles pendientes.

El funcionario solicitó paciencia a la ciudadanía, al señalar que en breve se habilitará completamente el carril, lo que permitirá mejorar la circulación de automovilistas que se dirigen a fraccionamientos y planteles educativos ubicados en este sector del suroriente de la ciudad.

La obra, ejecutada por el Gobierno Municipal, abarca el tramo que va del boulevard Manuel Talamás Camandari a la calle Libramiento Regional, e incluye la construcción de un nuevo carril, dos retornos, así como la rehabilitación de otros dos retornos entre Yepomera y Libramiento Regional.

Además, el proyecto contempla señalización vial, seis pozos de absorción, pintura de la vialidad y la instalación de alumbrado público, con una inversión total de 48 millones 138 mil 471 pesos, destinada a fortalecer la infraestructura y movilidad en una de las zonas de mayor crecimiento de Ciudad Juárez.

