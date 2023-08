Alcalde: No debe haber en Juárez comerciantes de primera y de segunda

Publicidad - LB2 -

Dijo el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, al comentar sobre el cobro que la Dirección de Regulación Comercial les ha hecho a los locatarios del Parque Borunda para que regularicen su situación y obtengan los permisos correspondientes.

Ciudad Juárez, Chih .- “Lo que sí es un hecho, es que es absolutamente inadmisible que se esté desarrollando una actividad sin los permisos correspondientes, no debe haber en Juárez comerciantes de primera y de segunda, todos deben de actuar conforme a la ley y aquí por años no se reportaba nada al Gobierno Municipal, no se sacaban permisos y eso no está bien”, expresó el edil.

Señaló que previo al cierre de locales comerciales, la Dirección de Regulación Comercial habló con los comerciantes para invitarlos a ponerse en regla, sin embargo, estos hicieron caso omiso y fueron cerrados de forma temporal.

El Presidente Pérez Cuéllar destacó que solo se les está pidiendo su regularización actual, sin hacerles efectivo ningún retroactivo para no perjudicar su economía, ya que el principal fin del Ayuntamiento es que todos los comerciantes, independientemente del lugar de su establecimiento, permanezcan en la legalidad.

“Miles y miles de comerciantes en todo Juárez si sacan su permiso y hacen su contribución, por supuesto que les damos descuento, pero ¿porque los del Parque Borunda no?; la verdad, ya la mayoría lo entendieron y ya vinieron hacer su trámite”, resaltó.

Agregó que existe apertura y el Ayuntamiento está recibiendo todos los trámites para su pronta ordenación que en la mayoría de los casos tenían sin los permisos correspondientes.