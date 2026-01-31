Dialoga alcalde con mujeres del colectivo “300 Amazonas del Cambio”

Publicidad - LB2 -

Encuentro fortalece comunicación entre Gobierno Municipal y liderazgos femeninos de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar acudió al desayuno del encuentro “300 Amazonas del Cambio”, un evento que reunió a mujeres líderes y participantes de este movimiento social enfocado en acciones comunitarias en la ciudad.Durante el acto de bienvenida, las organizadoras entregaron al alcalde una canasta de flores como muestra de agradecimiento por su asistencia y disposición al diálogo con el colectivo.El edil señaló que este tipo de acercamientos permiten reforzar la comunicación entre las autoridades municipales y los grupos de la sociedad civil, particularmente aquellos integrados por mujeres que impulsan iniciativas de impacto social.

Destacó la relevancia de mantener espacios de diálogo y colaboración, donde gobierno y ciudadanía puedan trabajar de manera conjunta en favor del desarrollo comunitario y la atención de problemáticas locales.

Por su parte, las organizadoras del encuentro reiteraron su disposición de continuar colaborando con el Gobierno Municipal, al considerar que la coordinación institucional es clave para ampliar el alcance de las acciones sociales que promueven.

El encuentro permitió consolidar vínculos entre el Ayuntamiento y el colectivo “300 Amazonas del Cambio”, con el objetivo de impulsar proyectos que generen beneficios directos para la comunidad juarense y fortalezcan la participación ciudadana.

