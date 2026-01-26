Agradece Red de Museos y Centros Culturales respaldo del alcalde Cruz Pérez Cuéllar

Publicidad - LB2 -

Destacan crecimiento, transparencia y más de dos millones de visitas anuales en espacios culturales de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Red de Museos y Centros Culturales de Ciudad Juárez sostuvieron un encuentro con el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, para agradecer el apoyo brindado durante su administración, el cual ha permitido fortalecer estos espacios dedicados a la difusión cultural y al servicio de la comunidad.

Durante la reunión, la coordinadora de la red, Natalia González, resaltó que por cuarta ocasión el respaldo del Gobierno Municipal ha sido clave para la consolidación del proyecto, lo que ha favorecido la continuidad de actividades culturales y el fortalecimiento institucional de los museos.

“Agradecerle que por cuarta ocasión ha sido parte importante para que nosotros nos sigamos fortaleciendo”, expresó la coordinadora.

González informó que durante 2025 la red registró un crecimiento significativo, tanto en cohesión interna como en afluencia, al superar los dos millones de visitas anuales, lo que refleja el interés de la ciudadanía por este tipo de espacios.

Subrayó además que se trata de la única red de museos existente en el país, lo que coloca a Ciudad Juárez como referente nacional en la articulación de una oferta cultural conjunta y accesible para la población.

En el encuentro también participó el presidente del patronato de la red, a quien se reconoció como un aliado estratégico para la correcta administración de los recursos, permitiendo mantener procesos transparentes y orientados a resultados.

El empresario Gabriel Flores Viramontes destacó que el respaldo otorgado a los museos demuestra el compromiso del Gobierno Municipal con la identidad, la expresión cultural y la cohesión social de las y los fronterizos.

Por su parte, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar reiteró su convencimiento de que la divulgación y promoción de las actividades culturales tiene un impacto positivo en la comunidad, por lo que refrendó su apoyo e invitó a la red a mantener una comunicación cercana para ampliar su alcance.

Actualmente, la red integró al Centro Cultural FIDEM y prepara la realización del VI Encuentro Binacional, además de diversas actividades con motivo del Día Internacional de los Museos, que se conmemora en el mes de mayo.

“Se trata de eficientar lo más que se pueda el recurso que nos otorga el Gobierno Municipal y entregar resultados de manera transparente”, agregó Natalia González.

