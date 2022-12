Agradece Alcalde a diputados del Congreso por aprobar la actualización de la Tabla de Valores en Juárez

Ciudad Juárez, Chih .- En conferencia de prensa, el alcalde dijo que al final de cuentas imperó el tema del valor de la ciudad que estaba subvaluada por encima de cuestiones político partidistas.

“Quiero ser enfático en el agradecimiento porque fue un tema manoseado, polemizado y al final creo que estamos cumpliendo con la Ley, algo que no se hacía desde el 2006, nosotros hemos cumplido”, expresó.

Respecto al valor del 11 por ciento y no el 13 que había propuesto en un inicio el Gobierno Municipal de Juárez, indicó que su postura es de respeto a la decisión de los diputados, ya que si hubiera quedado el 13 por ciento, los ingresos extras por este motivo serían de 142 millones de pesos, mientras que con el 11 por ciento serán 120 millones de pesos.

El Presidente Municipal también destacó que la actualización de la Tabla de Valores es una obligación legal, tanto del Ayuntamiento como del Congreso del Estado, por lo que lamentó que algunos diputados hayan votado en contra y consideró que es una falta de solidaridad con Ciudad Juárez y una falta de cumplimiento con su obligación legal.

“Las tablas de valor no es ocurrencia del Presidente Municipal o de los diputados, está en la Ley, es un mandato de la Ley y la fórmula del Impuesto Predial mediante la cual se calcula el mismo está en la Ley, no la puede modificar el Ayuntamiento y no hemos hecho ninguna modificación a las fórmulas. Lamento que hayan votado en contra, me da gusto que hayan sido minoría”, expresó.

El Presidente Pérez Cuéllar señaló que en el mes de enero del 2023, los contribuyentes podrán darse cuenta que el incremento en el Impuesto Predial será pequeño y no como se decía a través de los mensajes que circulaban.

Aclaró que los 120 millones de pesos que se obtengan por los ingresos se irán a una bolsa completa con el proyecto del Presupuesto que asciende a aproximadamente a 8 mil 400 millones de pesos.

Dijo que el compromiso con los juarenses es continuar trabajando en obras para la ciudad, por lo que el presupuesto planteado para el próximo año es de 3 mil 400 millones de pesos, mientras que este año fue de 2 mil 400 millones.

“En lugar de inflar el gasto corriente, lo estamos metiendo todo el acelerador a las obras y ese es el compromiso”, destacó el edil.

Cabe recordar que el trabajo de la actualización de las Tablas de Valores fue avalado por la Asociación de Ingenieros Valuadores de Juárez, el Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez, el Colegio de Profesionales de la Valuación de Juárez, el Colegio de Valuadores Paso del Norte y la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Juárez.