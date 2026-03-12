Afirma Pérez Cuéllar que PRI y PAN resultan los grandes perdedores de la reforma electoral

Publicidad - LB2 -

El alcalde de Ciudad Juárez señaló que la oposición perdió la oportunidad de competir con candidatos más fuertes frente a Morena.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, afirmó que los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) resultaron los principales perdedores tras el rechazo en el Congreso de la Unión a la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La iniciativa presidencial fue discutida este miércoles en la Cámara de Diputados, donde no alcanzó la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución, al registrar 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención. La cifra quedó por debajo de las dos terceras partes de los legisladores presentes, requisito indispensable para aprobar cambios constitucionales.

En ese contexto, el alcalde juarense consideró que la decisión de legisladores que votaron en contra de la propuesta representó una oportunidad perdida para la oposición política, particularmente para el PAN y el PRI, de cara a futuros procesos electorales frente a Morena.

“El PAN y el PRI perdieron una gran oportunidad de tener candidatos más competitivos en los distritos”.

Pérez Cuéllar sostuvo que, con los cambios planteados en la iniciativa, los partidos opositores habrían tenido mayores posibilidades de atraer perfiles con mayor competitividad electoral, lo que habría modificado el escenario político en distintos distritos del país.

“Con esta reforma pudieron haber convencido a gente más competitiva frente a Morena, y de verdad creo que cometieron un error gravísimo en votar en contra”.

El edil añadió que, desde su perspectiva, el resultado legislativo termina favoreciendo políticamente a Morena, aunque subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum cumplió con el compromiso de presentar la iniciativa ante el Congreso.

Finalmente, señaló que el proceso legislativo forma parte de la dinámica democrática del país y que los legisladores que votaron en contra deberán explicar su postura ante el electorado, luego de que la propuesta fuera impulsada como parte de los compromisos políticos planteados durante la campaña presidencial.

