Afirma JMAS que cumple sentencia de la SCJN con programa de agua para Los Kilómetros

Publicidad - LB2 -

El organismo informó que invierte 110 millones de pesos en infraestructura y suministro para garantizar el servicio a más de 6 mil familias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez informó que implementó diversas acciones para cumplir con la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dentro del amparo en revisión 5447/2025, mediante el programa “Agua para Todos en Los Kilómetros, la Junta Contigo”.

El director ejecutivo del organismo, Alberto Paredes Arroyo, explicó que el programa inició el pasado 14 de mayo con una inversión de 110 millones de pesos y tiene como objetivo garantizar el suministro de agua potable a las familias que habitan en la zona conocida como Los Kilómetros.

- Publicidad - HP1

Entre las acciones emprendidas, la JMAS destacó el incremento de 30 a 45 pipas para el reparto gratuito de agua, con una distribución diaria de 1 millón 626 mil litros. Además, informó que se instalarán ocho tanques elevados con capacidad de 10 mil litros cada uno, se habilitan módulos para el llenado gratuito de garrafones y continúa la entrega de tinacos, de los cuales mil 200 ya fueron distribuidos, con una meta de tres mil al cierre de julio.

“El objetivo es abastecer y garantizar el suministro de agua potable a miles de familias de la zona de Los Kilómetros.”

El proyecto también contempla la construcción de un tanque de almacenamiento con capacidad de cinco millones de litros, un nuevo pozo para extracción de agua, cuatro garzas para abastecimiento de pipas, una estación de atención para vehículos cisterna y un centro de atención comunitaria que comenzó operaciones esta semana.

La JMAS señaló que el programa beneficiará a más de seis mil familias de diversas colonias ubicadas en el sector poniente y surponiente de Ciudad Juárez, entre ellas Campesina, Bello Horizonte, Sauzal, Tarahumara, Granjas del Progreso, Emiliano Zapata, Ampliación San Isidro, Valle Dorado, Villa María y Villa Esperanza.

Por su parte, el director comercial del organismo, Mauricio Meléndez, aseguró que el crecimiento de asentamientos irregulares en la zona ha incrementado la demanda del servicio y afirmó que, de acuerdo con cifras presentadas por la dependencia, alrededor de mil 800 nuevas familias se han establecido en el sector desde 2023. Asimismo, señaló que actualmente se abastece de agua gratuita a unas 36 mil personas y advirtió sobre la operación de pipas particulares y municipales que, dijo, no están bajo control sanitario de la JMAS.

Finalmente, la directora jurídica del organismo, Rosa María Matus, informó que este viernes será entregado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un informe con las acciones implementadas a corto y mediano plazo para dar cumplimiento a la resolución judicial.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.