Asegura Xóchitl Contreras que Bomberos opera con carencias en Ciudad Juárez

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La diputada del PAN afirmó que solo siete estaciones están en funcionamiento y que el municipio requiere mayor inversión en infraestructura y equipamiento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local del PAN, Xóchitl Contreras, afirmó que el Departamento de Bomberos de Ciudad Juárez enfrenta carencias en infraestructura y equipamiento, al señalar que únicamente siete de las diez estaciones existentes se encuentran en operación y que solo cuatro máquinas extintoras están disponibles para atender emergencias.

Durante un recorrido por distintas instalaciones de la corporación, la legisladora indicó que dos estaciones permanecen cerradas y que la Estación Número 6, ubicada junto al puente internacional Zaragoza, es utilizada actualmente como alojamiento para elementos del Ejército Mexicano.

“Operan a medias con lo poco que tienen; la verdad es que hacen milagros”.

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Contreras consideró positivo que las Fuerzas Armadas cuenten con espacios para su personal, aunque sostuvo que ello no debería implicar dejar de utilizar instalaciones destinadas a la atención de incendios. Añadió que las estaciones ubicadas en La Montada y Lomas del Poleo también permanecen fuera de servicio.

La legisladora aseguró que, aunque el Departamento de Bomberos dispone físicamente de seis máquinas extintoras, únicamente cuatro se encuentran en condiciones de operar. Asimismo, señaló que el suroriente de Ciudad Juárez, donde habitan más de 500 mil personas, continúa sin una estación de bomberos, lo que, afirmó, incrementa los tiempos de respuesta ante emergencias.

También indicó que las estaciones ubicadas en Perimetral Carlos Amaya y Eje Juan Gabriel, así como la de Sevilla y Sanders, presentan las mayores necesidades de mantenimiento e infraestructura.

“Una ciudad como Ciudad Juárez, con un millón de habitantes, requiere cuando menos 50 máquinas extintoras. No tenemos ni el 10 por ciento de lo que merece y exige nuestra ciudad”.

Finalmente, Contreras recordó que el Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa impulsada por el diputado Saúl Mireles para establecer que los municipios destinen al menos el 2 por ciento de su presupuesto a Protección Civil. De acuerdo con la legisladora, de aprobarse la propuesta, el presupuesto destinado a esta área en Ciudad Juárez aumentaría de poco más de 121 millones a cerca de 216 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer el equipamiento y la infraestructura del Heroico Cuerpo de Bomberos.

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