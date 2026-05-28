Afirma Cruz Pérez Cuéllar que declaración de César Jáuregui ayudará a esclarecer el “CIAgate”

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El alcalde de Juárez señaló que la comparecencia ante la FGR permitirá aclarar lo ocurrido en la Sierra de Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, consideró que la comparecencia del exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, ante la Fiscalía General de la República (FGR) contribuirá a esclarecer los hechos ocurridos el pasado 19 de abril en la Sierra de Chihuahua, donde presuntamente participaron agentes de la CIA en un operativo.

El alcalde expresó que la declaración del exfuncionario estatal puede aportar elementos para aclarar lo sucedido durante ese operativo, en el que, según afirmó, estuvieron involucrados agentes extranjeros en territorio mexicano.

“Qué bueno que Juaregui acudió y esperemos que eso ayude a esclarecer todo lo que pasó”.

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Pérez Cuéllar también se refirió a la negativa de la gobernadora María Eugenia Campos de comparecer ante el Ministerio Público en calidad de testigo por los mismos hechos, y señaló que el fuero constitucional le permite desatender el citatorio, aunque consideró que el tema deberá ser analizado por especialistas jurídicos.

El alcalde reiteró su postura respecto a que autoridades estatales tenían conocimiento de la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional sin autorización formal para operar.

“Ellos saben que dos agentes de la CIA, lamentablemente murieron en la Sierra y que eso es ilegal”.

El edil juarense afirmó que existe una narrativa pública impulsada por el Gobierno del Estado sobre el caso, pero insistió en que la presencia de agentes extranjeros en México sin permisos oficiales representa una situación irregular que debe investigarse.

Las declaraciones fueron emitidas en el contexto de las investigaciones federales relacionadas con el denominado “CIAgate”, derivado de un operativo registrado en la Sierra Tarahumara.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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