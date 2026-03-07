Afirma Cruz Pérez Cuéllar estar listo para coordinar la defensa de la 4T en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

El alcalde de Ciudad Juárez respalda acuerdos del Consejo Nacional de Morena que definen bases para candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, expresó su respaldo a los acuerdos aprobados durante el Consejo Nacional de Morena, donde se establecieron lineamientos para la selección de coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación en 17 estados, entre ellos Chihuahua, que renovará la gubernatura en el proceso electoral de 2027.

El edil juarense señaló que las decisiones fueron avaladas por unanimidad durante la sesión realizada en la Ciudad de México, en la que el partido definió las bases del proceso interno que permitirá seleccionar a quienes encabezarán los trabajos políticos rumbo a las elecciones estatales.

Pérez Cuéllar reiteró su interés en participar en el proceso interno de Morena para la gubernatura de Chihuahua, al afirmar que se encuentra preparado para asumir la responsabilidad de encabezar el proyecto político del movimiento en la entidad.

“Como ya lo he dicho, estoy listo, montado y armado para coordinar la defensa de la Cuarta Transformación en el estado de Chihuahua”, expresó el alcalde.

El presidente municipal también manifestó su respaldo a la propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que forma parte del proyecto para profundizar los cambios políticos promovidos por la llamada Cuarta Transformación.

De acuerdo con Pérez Cuéllar, la iniciativa busca fortalecer los mecanismos de representación popular, permitiendo que los representantes públicos en distintos niveles sean elegidos directamente por la ciudadanía.

El alcalde sostuvo que estas propuestas buscan ampliar la participación ciudadana en las decisiones políticas del país, como parte del proceso de consolidación del proyecto político que Morena impulsa a nivel nacional.

