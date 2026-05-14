Advierten necesidad de fortalecer programas contra suicidio infantil y juvenil en Ciudad Juárez

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Especialistas alertan sobre alta incidencia de intentos de suicidio en zonas vulnerables de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana sostuvieron una reunión con representantes del Centro de Intervención Psicológica Avanzada para analizar la necesidad de fortalecer programas de prevención y atención del suicidio entre niñas, niños y adolescentes en Ciudad Juárez.

Durante el encuentro, el director del Centro, Adrián Vargas, expuso que una de las zonas con mayor incidencia de intentos de suicidio es Riberas del Bravo, además de otros sectores del suroriente de la ciudad.

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El especialista advirtió que la problemática podría ser más grave de lo que actualmente reflejan las estadísticas oficiales, por lo que consideró urgente impulsar acciones de concientización y acompañamiento emocional.

“Si hablamos de números, nada más nosotros que estamos atendiendo este semestre 1,500 alumnos, quiere decir que tal vez 100 o 110 ya intentaron suicidarse”.

Vargas señaló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Chihuahua registra una tasa de suicidios superior al doble de la media nacional, mientras que Ciudad Juárez ocupa el primer lugar estatal en este tipo de casos.

Asimismo, compartió información basada en estudios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), donde se establece que alrededor del 25 por ciento de niñas, niños y adolescentes atendidos ha pensado en quitarse la vida y cerca del 10 por ciento ha realizado algún intento.

El Centro de Intervención Psicológica Avanzada brinda atención principalmente a estudiantes de primaria y secundaria.

De acuerdo con sus registros, las mujeres de entre 14 y 19 años representan uno de los grupos más vulnerables, mientras que en hombres la mayor incidencia se concentra entre los 35 y 40 años.

El especialista indicó que entre adolescentes varones de 14 a 19 años los casos de suicidio duplican a los registrados en mujeres del mismo rango de edad.

Durante la reunión, se destacó que uno de los principales factores detectados es el sentimiento de abandono que enfrentan niñas, niños y jóvenes en contextos de vulnerabilidad social y económica.

Los regidores Alejandro Alberto Jiménez Vargas y José Eduardo Valenzuela Martínez coincidieron en la importancia de fortalecer redes de apoyo y coordinación entre sociedad civil, asociaciones y autoridades para atender la problemática.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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