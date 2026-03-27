Advierte Seguridad Vial cierres por obras de la JMAS en Neptuno y Montebello

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Trabajos se realizarán del 30 de marzo al 12 de abril; piden usar rutas alternas

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial exhortó a la ciudadanía a conducir con precaución ante los cierres parciales que se implementarán en las calles Neptuno y Montebello, debido a obras de mantenimiento en la red hidráulica por parte de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

Las labores se llevarán a cabo del 30 de marzo al 12 de abril, periodo en el que se cerrará un tramo de la calle Montebello para trabajos de conexión de agua tratada, lo que impactará la circulación en la zona.

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Se recomienda a los conductores utilizar vías alternas para evitar congestionamientos.

Entre las rutas sugeridas se encuentran la calle Colegio México y Diego de Álcala para incorporarse a la avenida Pedro Rosales de León, así como Misión del Sur y San Antonio para acceder al bulevar Manuel Gómez Morin.

En el caso de la calle Neptuno, también se realizará un cierre parcial a la altura de la Escuela Primaria Pascual Ortiz Rubio, donde se desarrollarán trabajos similares.

Para mitigar afectaciones, se habilitarán dos carriles que permitirán la circulación hacia la avenida Ejército Nacional y el bulevar Manuel Gómez Morin.

Las autoridades pidieron respetar límites de velocidad y extremar precauciones al transitar por la zona.

La corporación reiteró el llamado a la ciudadanía a planificar sus traslados y mantenerse atenta a las indicaciones viales durante el desarrollo de las obras.

Seguridad Vial señaló que estas acciones buscan mejorar la infraestructura hidráulica sin descuidar la seguridad de los automovilistas y peatones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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