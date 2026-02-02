Advierte Protección Civil descenso de temperatura en Ciudad Juárez esta semana

Publicidad - LB2 -

Se prevén días soleados, noches frías y rachas de viento moderadas a partir del martes.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio dio a conocer el pronóstico meteorológico para los próximos días en Ciudad Juárez, en el que se anticipan condiciones mayormente estables, aunque con descenso gradual de temperatura durante las noches y avisos preventivos vigentes por frío.

Para este lunes 2 de febrero, se espera una temperatura máxima de 20 grados centígrados, con cielo soleado y una probabilidad de precipitación de entre 0 y 3 por ciento. El viento se mantendrá con velocidades de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 28 kilómetros por hora, mientras continúa activo un aviso por temperatura mínima inferior a los 7 grados.

- Publicidad - HP1

Durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 7 grados centígrados, con cielo mayormente despejado. Las condiciones de viento permanecerán similares a las del día, sin probabilidad significativa de lluvia, lo que mantendrá un ambiente frío en las primeras horas del martes.

En el pronóstico extendido, para el martes se prevé una temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 4 grados centígrados, con cielo mayormente soleado. El viento continuará entre 5 y 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 28 kilómetros por hora, y se mantiene un aviso preventivo por temperaturas mínimas por debajo de los 4 grados.

Para el miércoles, se anticipa un descenso más marcado, con una temperatura máxima de 15 grados centígrados y una mínima de 2 grados. Se espera cielo soleado, pero con vientos más intensos, con velocidades de 5 a 27 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar entre 28 y 45 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, Protección Civil mantiene advertencias por bajas temperaturas y un aviso preventivo por viento ligero a moderado, principalmente para las madrugadas y primeras horas del día, cuando el frío podría representar un mayor riesgo.

La dependencia municipal exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, así como a tomar medidas preventivas, especialmente para proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas, ante el descenso de temperaturas previsto para esta semana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.