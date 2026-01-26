Acusa alcalde omisión del PAN estatal ante presuntos casos de nepotismo y peculado

Publicidad - LB2 -

Cruz Pérez Cuéllar afirmó que la dirigencia panista no ha señalado irregularidades en gobiernos donde militan sus correligionarios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, señaló una presunta omisión de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) ante casos que calificó como nepotismo y peculado en distintas dependencias de gobierno, donde, afirmó, militantes panistas han colocado a familiares en cargos públicos.

Durante su conferencia de prensa semanal, el alcalde sostuvo que la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez Hernández, no ha fijado postura frente a estos señalamientos, a pesar de que, dijo, existen múltiples ejemplos dentro de la administración pública estatal y municipal.

Pérez Cuéllar indicó que, bajo la óptica con la que la dirigente panista ha cuestionado a la administración municipal, también existen numerosos casos similares en otras instancias de gobierno, los cuales —aseguró— serán dados a conocer de manera periódica por el gobierno local.

“Hay muchos casos de este tipo en la administración pública y los vamos a ir presentando”, expresó el alcalde, al precisar que no se trata de denuncias formales, sino de información de interés público.

El presidente municipal adelantó que cada semana se expondrán ejemplos de estas irregularidades, como parte de una estrategia de contraste frente a los señalamientos que, dijo, ha realizado la dirigencia panista contra exempleados del Ayuntamiento de Juárez.

Como ejemplos concretos, Pérez Cuéllar mencionó a César Komaba Quezada, subsecretario de Movilidad de Seguridad Pública del Estado y dirigente del PAN, así como a Jesús Manuel Álvarez Flores, recaudador de Rentas en Nuevo Casas Grandes y padre de la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez Hernández, a quienes vinculó con posibles actos de nepotismo y peculado.

El alcalde reiteró que la administración municipal continuará exhibiendo estos casos como parte del debate público y político, al considerar que la rendición de cuentas debe aplicarse con el mismo criterio a todos los niveles de gobierno y fuerzas políticas.

