Acude directora de Desarrollo Económico a integración de Concamin Chihuahua en Ciudad Juárez

Autoridades municipales y líderes industriales destacan el papel estratégico de la frontera en el comercio exterior y el desarrollo económico del estado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La directora de Desarrollo Económico del Municipio, Tania Maldonado Garduño, acudió en representación del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar a la integración de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) Chihuahua, evento realizado en esta ciudad fronteriza con la participación de representantes del sector industrial y aduanal.

Durante su intervención, la funcionaria municipal refrendó el compromiso del Gobierno Municipal con las cámaras empresariales y, en particular, con la Asociación de Agentes Aduanales, destacando la disposición de la administración local para impulsar proyectos vinculados al comercio exterior, las importaciones y las exportaciones.

“El alcalde les reitera su compromiso con la Asociación de Agentes Aduanales y con todos los proyectos que impulsen las cámaras empresariales”, expresó Maldonado Garduño.

La directora señaló que el Gobierno Municipal mantiene coordinación permanente ante las modificaciones legales y los trabajos que se realizan desde el Congreso, con el objetivo de fortalecer la actividad industrial y facilitar el desarrollo de la economía fronteriza, subrayando la importancia de Ciudad Juárez como punto clave para la inversión extranjera.

Asimismo, destacó la comunicación constante del presidente municipal con las cámaras empresariales, al considerar que la frontera juarense representa un factor estratégico para el crecimiento industrial y el dinamismo económico del estado de Chihuahua.

Por su parte, Alejandro Malagón Barragán, presidente de Concamin, resaltó la relevancia de Ciudad Juárez dentro del contexto económico estatal y nacional, al señalar el peso específico que tiene la frontera en el Producto Interno Bruto, así como su infraestructura y capacidad exportadora.

“Ciudad Juárez es el mayor exportador del estado y tiene a Texas enfrente, lo que la convierte en un punto clave para el desarrollo industrial”, señaló el dirigente empresarial.

En tanto, Adrián Rodríguez Almeida, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales, destacó que Ciudad Juárez mantiene una relación directa e indirecta con el comercio exterior, lo que hace indispensable fortalecer los vínculos con las autoridades para enfrentar retos y transformaciones del sector.

Al evento asistieron también Javier Garza, vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Asociación de Agentes Aduanales de Ciudad Juárez; Eduardo Ramírez Leal, secretario general de Concamin; Roberto Javier Fierro Duarte, en representación de la gobernadora María Eugenia Campos Galván; el fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, así como Nora Yu, entre otros representantes del ámbito empresarial y gubernamental.

