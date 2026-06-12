Acompaña Gobierno Municipal inauguración de la Feria CANACO Juárez 2026

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Autoridades municipales respaldan el arranque de una de las celebraciones tradicionales más importantes de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal participó en la inauguración de la Feria CANACO Juárez 2026, evento organizado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Juárez (CANACO), que reúne actividades comerciales, culturales, gastronómicas y de entretenimiento para las familias de la frontera.

En representación del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, encabezó la participación de la administración municipal durante la ceremonia inaugural, acompañado por directores de distintas dependencias y regidores del Ayuntamiento.

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Durante el acto protocolario, las autoridades destacaron la importancia de fortalecer las tradiciones locales y respaldar al sector comercial juarense mediante espacios de convivencia que contribuyan al desarrollo económico y social de la ciudad.

Ortiz Orpinel señaló que el retorno de la organización de la feria a CANACO forma parte de los esfuerzos impulsados para consolidar eventos emblemáticos de Ciudad Juárez y fomentar la participación de los distintos sectores productivos.

“Hay que divertirnos. Los espacios siempre los estamos tratando de recuperar para ustedes, para los ciudadanos, para podernos divertir, pero recuerden que siempre alguien nos espera en casa”.

El funcionario también reconoció el trabajo realizado por empresarios y organizadores para concretar el evento, además de reiterar la relevancia de contar con entornos seguros donde las familias puedan disfrutar de actividades recreativas y culturales.

La ceremonia fue encabezada por el presidente de CANACO Juárez, Iván Pérez Ruiz, quien agradeció el apoyo de los diferentes órdenes de gobierno para hacer posible la edición 2026 de la feria.

Al evento acudieron representantes del sector empresarial y académico, así como autoridades estatales y federales, además de integrantes de los cuerpos consulares de México y Estados Unidos, quienes participaron en el inicio oficial de las actividades.

La Feria CANACO Juárez 2026 ofrecerá durante las próximas semanas espectáculos musicales, exposiciones comerciales, muestras gastronómicas y actividades culturales dirigidas a las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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