Acercan servicios municipales a vecinos de Tierra y Libertad previo a Cruzada por Juárez

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Dependencias atienden a la población en jornada previa al evento del 28 de marzo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal mantiene una jornada de atención directa en la colonia Tierra y Libertad, donde diversas dependencias brindan servicios a la ciudadanía como parte de las acciones previas a la Cruzada por Juárez.

Las actividades se desarrollan desde el 17 y hasta el 27 de marzo en el preescolar Genaro Vázquez, ubicado en la avenida Adolfo López Mateos, en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

“Se busca atender de manera directa las necesidades de la población”.

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En esta jornada participan áreas como Atención Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, además de otras dependencias que se integran de manera programada para ofrecer distintos servicios.

Este jueves, la Dirección General de Protección Civil acudió al punto de atención, mientras que para el viernes se contempla la instalación de unidades médicas y un módulo de destilichadero, ampliando los beneficios para los habitantes del sector.

Estas acciones forman parte de una estrategia coordinada con el Gobierno Federal, orientada a intervenir colonias con atención integral y acercar servicios públicos a la comunidad.

La jornada culminará con la realización de la Cruzada por Juárez el próximo sábado 28 de marzo en la colonia División del Norte, donde se ofrecerán múltiples servicios en la escuela primaria Tierra y Libertad.

“Las dependencias trabajan de forma coordinada para brindar atención integral”.

Con este esquema, el Municipio busca fortalecer la proximidad con la ciudadanía y atender de manera directa problemáticas locales, mediante la presencia institucional en distintos sectores de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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