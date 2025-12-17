Acercan obra teatral sobre migración a niñas y niños del suroriente de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Más de 200 menores asistieron a una puesta en escena que abordó la experiencia migratoria desde una perspectiva infantil y comunitaria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Más de 200 niñas y niños del suroriente de Ciudad Juárez acudieron a la puesta en escena “Girasoles al Lado del Bordo”, presentada en la Sala Experimental Octavio Trías, como parte de una actividad organizada por la Asociación Civil Afromexicanos Chihuahua AC, orientada a acercar expresiones culturales a comunidades con acceso limitado a este tipo de espacios.

El público infantil asistió acompañado de madres, padres y docentes, y durante la función mantuvo atención constante ante una propuesta escénica que combinó circo contemporáneo, danza y teatro, utilizando recursos como acrobacias aéreas, música e iluminación para narrar historias vinculadas a la migración en la frontera norte.

- Publicidad - HP1

La obra fue escrita y dirigida por Ayerim Quiroz y se inspira en relatos reales de niñas, niños y adolescentes que viven procesos de movilidad, integrando símbolos como los girasoles que crecen junto a los bordos fronterizos, así como referencias a la herencia afrodescendiente y a memorias históricas de comunidades desplazadas.

El elenco estuvo conformado por Rebeca Carrasco, Elizabeth López, Jade Rodríguez, Luna Rodríguez y Ruby Sosa, mientras que el diseño técnico de luces y sonido estuvo a cargo de Lucía Esparza, aportando elementos sensoriales que reforzaron la narrativa dirigida al público infantil.

Al término de la función, se realizó un espacio de diálogo entre las y los asistentes y las artistas, donde niñas y niños compartieron impresiones y reflexiones sobre la obra, generando un intercambio directo que permitió profundizar en los temas abordados desde una perspectiva accesible.

Para una parte importante del público, proveniente de la colonia Sierra Vista, esta fue la primera ocasión en que visitaron un recinto cultural, lo que dio un valor adicional a la actividad al ampliar el acceso a expresiones artísticas fuera del entorno escolar cotidiano.

La jornada incluyó el traslado de las y los asistentes hasta el recinto, resultado de una gestión conjunta entre sociedad civil y empresas locales, con el objetivo de facilitar el acceso a actividades culturales en zonas con oferta limitada.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.