Acercan asesoría jurídica gratuita al suroriente de Ciudad Juárez

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El programa Jueves Ciudadano brindará orientación y representación legal federal a sectores en situación de vulnerabilidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente puso en marcha el programa Jueves Ciudadano, una estrategia orientada a acercar servicios jurídicos gratuitos a habitantes de esta zona de la ciudad mediante la colaboración de instituciones municipales y federales.

El programa cuenta con la participación del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y la Dirección de Atención Ciudadana del Suroriente, con el propósito de facilitar el acceso a orientación, asesoría y representación legal en asuntos de competencia federal.

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La iniciativa está dirigida principalmente a personas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad, entre ellas mujeres, personas desempleadas, jubiladas, trabajadores temporales, personas en situación de movilidad y personas con discapacidad.

De acuerdo con autoridades municipales, el esquema busca acercar los servicios gubernamentales a las colonias del suroriente de Ciudad Juárez, reduciendo la necesidad de trasladarse a otros puntos de la ciudad para recibir atención especializada.

“El objetivo es facilitar el acceso a la justicia a quienes más lo necesitan mediante la coordinación entre distintas instituciones”, señaló Víctor Valencia Carrasco, titular de la Dirección de Atención Ciudadana del Suroriente.

Las dependencias participantes destacaron que la estrategia permitirá atender consultas relacionadas con trámites y procedimientos de competencia federal, además de ofrecer acompañamiento legal sin costo para las personas que lo requieran.

La próxima jornada de atención se realizará el 25 de junio, en un horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en las instalaciones de la Coordinación de Atención Ciudadana del Suroriente, ubicadas en la avenida Del Valle número 156, en la colonia Zaragoza.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a aprovechar este servicio gratuito para resolver dudas jurídicas y recibir orientación profesional sobre distintos asuntos legales de carácter federal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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