Abrirá The Home Depot una nueva tienda en Ciudad Juárez

Este día se anunció oficialmente la construcción de una nueva tienda de The Home Depot en Ciudad Juárez, la cuarta en esta ciudad y la séptima en el estado de Chihuahua, con una inversión superior a los 355 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih .- El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, participó de forma virtual en conferencia de prensa en la que se dio a conocer de ello y agradeció al corporativo por su confianza y compromiso con la ciudad.

Destacó que esta inversión fortalecerá el desarrollo comercial y laboral de la región; reiteró que el Gobierno Municipal será un aliado permanente de la iniciativa privada y del Gobierno del Estado para seguir generando bienestar y progreso en Juárez.

Durante el anuncio, Roberto Riva Palacio, gerente Senior de Asuntos Públicos, Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social de The Home Depot, explicó que el nuevo establecimiento estará equipado con tecnología de punta y generará un impacto positivo en el empleo local con más de 100 empleos directos, más de 300 empleos adicionales durante la etapa de construcción y más de 700 empleos directos una vez que la tienda esté en operación.

A la conferencia asistieron funcionarios estatales y representantes del corporativo, entre ellos: Ulises Fernández Gamboa, secretario de Innovación y Desarrollo Económico; Jesús García López, subsecretario de Innovación, Competitividad y Desarrollo Empresarial y Guillermo Quintana Chávez, director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial.

Además Daniel Ortega, titular de Relaciones con Gobierno, The Home Depot; Víctor Girón, gerente de Relaciones Públicas y Comunicación, The Home Depot y Roberto Riva Palacio, gerente Senior de Asuntos Públicos, Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social, The Home Depot

Se indicó que la nueva tienda busca consolidar la presencia de la empresa en la región y acercarse aún más a sus clientes, reforzando su compromiso con el crecimiento económico de Ciudad Juárez.

