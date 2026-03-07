Abrirá Parque Central Oriente un Oxxo y zona de food trucks en abril

Publicidad - LB2 -

Administración del parque prevé ingresos mensuales de 40 mil pesos que serán destinados al mantenimiento de áreas verdes y mejoras en instalaciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La administración del Parque Central Oriente prevé que a finales de abril entren en operación una tienda Oxxo y una zona de food trucks, como parte de una alianza con la iniciativa privada que busca generar recursos para el mantenimiento del recinto.

El coordinador general del parque, Rafael Butchart Sánchez, informó que la renta del espacio representará ingresos aproximados de 40 mil pesos mensuales, recursos que serán destinados principalmente al mantenimiento de las áreas verdes y de las instalaciones del parque.

- Publicidad - HP1

“A finales de abril estarán listas tanto el área de food trucks como el Oxxo”, señaló el administrador del Parque Central.

De acuerdo con el funcionario, el establecimiento comercial no reducirá espacios destinados a estacionamiento ni otras áreas del parque, ya que será instalado en un terreno ubicado sobre la avenida Teófilo Borunda que se encontraba en desuso.

Como parte del acuerdo, la cadena comercial también participará en la rehabilitación del campo de béisbol del parque, para lo cual la administración presentó un proyecto ejecutivo que contempla la colocación de nuevo pasto y adecuaciones en las zonas destinadas a jugadores.

Butchart Sánchez explicó que la decisión de impulsar nuevos servicios dentro del parque también responde al aumento en la afluencia de visitantes, ya que cada semana acuden en promedio más de 25 mil personas al recinto.

La administración estima que durante este año el Parque Central podría alcanzar cerca de tres millones de visitantes, por lo que la incorporación de nuevos servicios busca fortalecer la oferta recreativa y mejorar la experiencia de quienes acuden al espacio público.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.