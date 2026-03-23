Abastece JMAS agua gratuita a familias de la zona de los kilómetros en Juárez

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Más de 5 mil 900 hogares reciben suministro mediante pipas ante falta de red.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) mantiene un operativo permanente para abastecer de agua potable gratuita a familias que habitan en la zona de los kilómetros, donde no existe infraestructura de red.

El organismo informó que, a través de pipas, se cubre un tramo que va del kilómetro 20 al 32.5, con un total de 215 viajes semanales que permiten distribuir alrededor de 305 mil litros de agua diariamente.

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Estas acciones benefician a aproximadamente 5 mil 900 familias, quienes dependen de este suministro para cubrir necesidades básicas ante la falta de acceso directo al servicio.

“Es de mucha ayuda, porque es un líquido vital… aquí no hay agua potable; la usamos para lo indispensable”

De acuerdo con personal operativo, el servicio se realiza mediante unidades con capacidad de 10 mil litros, además de viajes en tractocamión, lo que permite mantener el abasto en distintas comunidades del sector.

El organismo destacó que este programa busca garantizar el acceso al agua en zonas con rezago en infraestructura, especialmente ante el incremento de temperaturas.

Asimismo, trabajadores señalaron que estas labores se realizan de manera continua, con el objetivo de atender una necesidad prioritaria en sectores vulnerables de la ciudad.

La JMAS indicó que este esfuerzo forma parte de su estrategia para acercar servicios básicos a la población que aún no cuenta con red de agua potable en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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