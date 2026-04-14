Invitan a votar por atractivos turísticos de Chihuahua en premios nacionales

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El estado participa con nueve nominaciones en los certámenes Premios Excelencias y Lo Mejor de México 2026.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado convocó a la ciudadanía a votar por los atractivos turísticos de Chihuahua que participan en los Premios Excelencias 2026 y Lo Mejor de México, donde la entidad suma nueve nominaciones.

En el caso de los Premios Excelencias, cuyo periodo de votación concluye este 14 de abril, destacan propuestas en las categorías de cultura y naturaleza, como la tradición de “Los Pintos” en Guachochi, así como los destinos de Creel y el Corredor Pies Ligeros.

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La Secretaría de Turismo señaló que estos espacios representan la riqueza cultural y natural del estado, al tiempo que promueven la identidad de las comunidades, particularmente de la Sierra Tarahumara.

“Participa el Pueblo Mágico de Guachochi con la tradición de ‘Los Pintos’”.

Por otra parte, en el certamen “Lo Mejor de México 2026”, que mantiene abierta su votación hasta el 20 de abril, Chihuahua compite en seis categorías con experiencias turísticas emblemáticas.

Entre ellas destacan el Ultra Maratón Chihuahua, la Semana Santa rarámuri y las Barrancas del Cobre a bordo del Chepe, además de destinos como el Valle de los Monjes y la zona arqueológica de Paquimé.

“Chihuahua cuenta con seis nominaciones en este certamen”.

Las autoridades estatales subrayaron que estas nominaciones posicionan a Chihuahua como un referente turístico a nivel nacional, al integrar propuestas que combinan naturaleza, cultura y aventura.

Finalmente, se reiteró el llamado a la población para participar en las votaciones, con el fin de impulsar la promoción de los destinos chihuahuenses y fortalecer su proyección en el ámbito turístico nacional e internacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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