Invita Maru Campos a sumar esfuerzos por el cuidado del medio ambiente en el ChihuAgua Fest 2026

La gobernadora llamó a jóvenes y sectores productivos a asumir una corresponsabilidad en el uso y preservación del agua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, convocó a las y los jóvenes a sumar esfuerzos en favor del cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales, al participar como invitada de honor en la ceremonia de clausura del ChihuAgua Fest 2026, realizado en Expo Chihuahua, Centro de Exposiciones y Convenciones.

Durante su intervención, la mandataria estatal subrayó la relevancia de una adecuada administración del agua y el fortalecimiento de la infraestructura hídrica, especialmente ante el contexto actual de estrés y escasez del recurso en diversas regiones del estado.

Acompañada por el director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Alan Falomir, Campos Galván destacó que la protección del agua no es una responsabilidad exclusiva del gobierno, sino una tarea que involucra a todos los sectores de la sociedad, desde la ciudadanía hasta la iniciativa privada.

“Hemos invertido en infraestructura como nunca se ha hecho en Chihuahua. El agua es como la energía: no importa cuánto hagamos los gobiernos para generar más infraestructura y tener más agua, si no la cuidamos todos”, expresó.

La titular del Ejecutivo estatal agradeció la participación de jóvenes, expositores, empresas e invitados especiales, al señalar que este tipo de encuentros contribuyen a generar conciencia colectiva y reflexión social en torno a la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos naturales.

El ChihuAgua Fest 2026 incluyó una jornada de actividades que inició desde temprana hora, con conferencias magistrales, paneles de diálogo, dinámicas interactivas y un pabellón de exhibición de productos y proyectos de empresas con enfoque ecológico y sustentable.

Como parte del programa de clausura, el evento contó con la participación del youtuber chihuahuense Chumel Torres, quien presentó la conferencia titulada “La honestidad paga”, en la que abordó la importancia de las buenas prácticas desde la infancia como base del desarrollo social, particularmente en el contexto de Chihuahua.

En esta edición también se registró la presencia de creadores de contenido locales, actores de doblaje y panelistas, entre ellos Carlos Chavira, Luis Carreño, René García y Ashley Hinojos, quienes formaron parte de las actividades dirigidas a públicos jóvenes y familias.

