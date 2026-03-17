Invita Gobierno estatal a productores a registrarse al programa de energía para el campo

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El apoyo busca reducir costos eléctricos en actividades agrícolas; registro cierra el 28 de abril.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) del Gobierno del Estado convocó a productores a registrarse en el Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA), el cual ofrece apoyo en la tarifa eléctrica para equipos de bombeo y rebombeo agrícola.

El programa tiene como objetivo disminuir los costos de operación en el sector agropecuario, particularmente en el uso de energía para extracción y manejo de agua, lo que impacta directamente en la productividad.

Se exhorta a las y los productores a aprovechar este beneficio antes del cierre del periodo de inscripción.

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La dependencia informó que el incentivo busca fortalecer la competitividad de las unidades productivas, además de mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias en la entidad.

Asimismo, la SDR indicó que brinda orientación y acompañamiento durante todo el proceso de registro, con el fin de facilitar el acceso al programa.

La fecha límite para inscribirse es el 28 de abril, por lo que autoridades recomendaron a los interesados realizar el trámite con anticipación.

Para mayor información, los productores pueden comunicarse a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Rural, donde se ofrece asesoría directa sobre requisitos y procedimiento de inscripción.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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