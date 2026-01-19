Invita Gobierno del Estado a aprovechar últimos días del programa Borrón y Cuenta Nueva

Publicidad - LB2 -

Ofrecen descuentos de hasta 70% en adeudos estatales antes de iniciar cobro de revalidación vehicular 2026.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua exhortó a la ciudadanía a aprovechar el último mes de vigencia del programa Borrón y Cuenta Nueva, que permite regularizar adeudos estatales con descuentos de hasta el 70 por ciento, antes de que inicie el cobro de la revalidación vehicular 2026 a partir de febrero.

La administración estatal recordó que este esquema busca facilitar la regularización fiscal de las y los contribuyentes, al tiempo que evita la acumulación de nuevos adeudos, particularmente en conceptos relacionados con el padrón vehicular, licencias y multas administrativas.

Durante el mes de enero, el programa contempla descuentos de hasta 70% en adeudos vehiculares, así como en multas, recargos y actualizaciones de impuestos estatales. También se incluyen reducciones de hasta 30% en licencias de conducir, y hasta 50% en infracciones de Vialidad y Tránsito, Transporte, exámenes toxicológicos de choferes y recargos vinculados a licencias de Gobernación.

Adicionalmente, se mantienen descuentos de hasta 30% en datos de licencias de Gobernación, lo que amplía el alcance del programa a distintos sectores económicos y de servicios.

El Gobierno del Estado informó que los pagos pueden realizarse de manera digital, a través del portal ipagos.chihuahua.gob.mx, por WhatsApp al número (614) 372 17 00, o mediante referencias para pago en bancos y tiendas de conveniencia, con el objetivo de facilitar el acceso y reducir tiempos de atención.

Asimismo, continúan vigentes convenios de pago para la expedición de la constancia de no inconveniente emitida por Coespris, requisito para establecimientos dedicados a la venta, suministro o consumo de bebidas alcohólicas.

Las autoridades estatales reiteraron el llamado a la población a regularizar su situación fiscal dentro del plazo vigente, aprovechando los incentivos económicos antes de que concluyan los beneficios del programa.

