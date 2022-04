Integran a 245 ejidatarios a Plan Integral de Justicia; se contemplan proyectos ecoturísticos, de pasajeros, de alimentación y comercial vinculados al Aeropuerto de Creel, red de abastecimiento de agua, mejoramiento de viviendas y entorno urbano, conectividad a Internet, gasoducto, red efectiva de electricidad, empresa distribuidora de gas a favor del ejido y la elaboración de un anteproyecto de una presa, así como la integración inmediata a los programas de Bienestar.

Creel, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – Es de vital importancia que los ejidatarios evalúen las acciones del Plan de Atención Integral al Ejido Creel (PAIEC), una actividad que es característica distintiva del Gobierno de México al permitir que la ciudadanía se involucre en los proyectos y programas, declaró el delegado estatal de los Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera de la Rosa.

Durante la presentación de avances del Plan de Atención indicó que el proyecto, que involucra hasta el momento a 20 dependencias, es uno de los 3 más importantes para esta administración federal.

“Estamos aquí, gracias a que ustedes alzaron la voz y demandaron las injusticias; no obstante, no podemos hacerlo solos, necesitamos la participación de todos ustedes, que serán los más beneficiados y no vamos a venir a aplicar ningún programa sin la autorización de ustedes”, dijo.

Loera de la Rosa indicó que, en el tema de vivienda, el Gobierno Federal destinará 70 millones de pesos en beneficio de las familias del ejido.

Explicó que el Plan tiene 5 ejes distintos: Bienestar, Programas para el Desarrollo Integral, Proyectos Productivos, Ordenamiento Territorial y Organización del Ejido e Infraestructura Regional.

La directora de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez Anaya, indicó que los servidores públicos reunidos también son personas de trabajo, igual que los ejidatarios.

Comentó que la autoridad ejidal que se presentó en la conferencia del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en diciembre pasado, encontró a un gobierno que escucha a la gente.

Este plan se terminará antes de que concluya la presente administración, en septiembre de 2024 y no se dejarán pendientes, aseguró.

El Comisionado Ejidal, Raúl Quezada, mencionó que hubo una respuesta oportuna del gobierno para Creel, ya que ninguno los había escuchado antes.

El subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Daniel Octavio Fajardo Ortiz, quien funge como director técnico del Plan, dio a conocer los avances en los 5 ejes que se expondrán.

Dijo que el Plan se ha basado en escuchar las principales necesidades para cumplir en el tiempo que el presidente marcó.

Entre los proyectos que se dieron a conocer están los ecoturísticos, de pasajeros, de alimentación y comercial vinculados al Aeropuerto de Creel, que podría iniciar operaciones el próximo año, para generar ingresos a ejidatarios y sus familias, así como a las futuras generaciones.

También se explicaron las actividades relacionadas con la construcción de una red de abastecimiento de agua, el mejoramiento o construcción de viviendas con recursos directos a las familias y con base a sus necesidades individuales y con un diseño participativo; así como el mejoramiento urbano para completar el programa de vivienda en la comunidad.

La conectividad a Internet, conexión a una red efectiva eléctrica, la construcción de un gasoducto para llevar gas natural para las viviendas, una empresa distribuidora de gas a favor del ejido y la elaboración de un anteproyecto de una presa, la integración de los sujetos de derecho que no están registrados en los programas federales de Bienestar, la regularización de las tierras, así como proyectos productivos y de desarrollo Integral, son otros temas tratados.

