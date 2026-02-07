Intensifica Gobierno del Estado acciones contra plagas forestales ante estrés hídrico

Publicidad - LB2 -

Las medidas incluyen monitoreo, control sanitario y coordinación interinstitucional para proteger bosques de coníferas.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, intensificó las acciones de monitoreo, prevención y control de plagas forestales en distintas regiones de la entidad, ante el debilitamiento que presentan los ecosistemas por condiciones climáticas adversas.

Las autoridades estatales señalaron que el estrés hídrico prolongado ha afectado de manera significativa a los bosques de coníferas, creando condiciones propicias para la proliferación de insectos descortezadores del pino, entre ellos Dendroctonus mexicanus, Dendroctonus frontalis e Ips lecontei, considerados una amenaza directa para la sanidad forestal.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural, las sequías prolongadas y las variaciones extremas de temperatura han acelerado el deterioro de la vegetación, favoreciendo la expansión de estas plagas y comprometiendo la estabilidad de amplias zonas forestales.

Estos insectos generan la muerte progresiva del arbolado, alteran la estructura y funcionalidad de los ecosistemas, incrementan el riesgo de incendios forestales y aceleran procesos de erosión del suelo, además de afectar servicios ambientales clave como la captación de agua y la conservación de la biodiversidad.

Como parte de las labores implementadas, se llevaron a cabo recorridos de supervisión en campo para identificar brotes activos, evaluar el nivel de afectación y definir áreas prioritarias de atención, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, técnicos especializados, comisariados ejidales y propietarios forestales.

Para el control sanitario, la dependencia estatal aplicó medidas establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-019-SEMARNAT-2017, que incluyen el derribo direccional de árboles infestados, descortezado, manejo adecuado de residuos y la aplicación de productos autorizados por la autoridad sanitaria, bajo protocolos de seguridad ambiental.

Las acciones forman parte de una estrategia preventiva y correctiva permanente, orientada a preservar la salud de los bosques y reducir los impactos ambientales derivados del cambio climático y las condiciones extremas que enfrenta la entidad.

