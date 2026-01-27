Instalan comisiones unidas para impulsar el primer empleo juvenil en Chihuahua

Buscan crear la Ley de Fomento al Empleo Joven con incentivos para empresas y acceso preferente a programas estatales.
Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fomentar y promover el acceso al primer empleo para jóvenes, el Congreso del Estado instaló las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social con Juventud y Niñez, las cuales analizarán una iniciativa enfocada en estímulos económicos, fiscales y técnicos para este sector de la población.
Durante la sesión de instalación se designó a la diputada América Aguilar como presidenta de las comisiones unidas y a la diputada Magdalena Rentería como secretaria, además de que la Secretaría Técnica informó formalmente sobre el alcance del trabajo legislativo que se desarrollará.
La propuesta legislativa tiene como finalidad expedir la Ley de Fomento al Empleo Joven para el Estado de Chihuahua, cuyo objeto es otorgar acceso preferente a programas y apoyos, así como promover la inversión privada mediante el fortalecimiento de empleadores que generen empleo juvenil e implementen programas permanentes de capacitación laboral.
De acuerdo con lo expuesto, los beneficiarios serían jóvenes de 16 a 26 años que no cuenten con registro previo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al no haber prestado servicios remunerados de forma permanente o eventual, y que busquen incorporarse por primera vez al mercado laboral.
Asimismo, los patrones que contraten jóvenes de primer empleo y los registren ante el IMSS podrán acceder a estímulos, incentivos y beneficios fiscales y no fiscales, además de contar con acceso preferente a los programas contemplados en la Ley de Desarrollo y Fomento Económico del Estado.
La iniciativa establece que el Poder Ejecutivo definirá la autoridad responsable de la aplicación del programa, así como su operatividad, reglas y disposiciones complementarias para garantizar el cumplimiento de sus objetivos.
También se contempla la creación de un padrón único de beneficiarios, instrumento público mediante el cual el Estado asegurará el acceso a los estímulos fiscales derivados de la contratación de jóvenes bajo las condiciones establecidas en la ley.
En la reunión de trabajo participaron las y los diputados Magdalena Rentería, Yesenia Reyes, Jael Argüelles, Saúl Mireles, América Aguilar y Nancy Frías, quienes integran las comisiones encargadas del análisis de la propuesta.
