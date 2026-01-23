Instalan Comisiones Unidas de Salud y Trabajo para analizar iniciativa sobre menopausia digna

Publicidad - LB2 -

La propuesta busca garantizar derechos laborales y atención integral a mujeres y personas menstruantes.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de analizar una iniciativa de reforma al Código Administrativo del Estado y a la Ley Estatal de Salud, quedaron formalmente instaladas las Comisiones Unidas de Salud y de Trabajo y Previsión Social de la 68 Legislatura del Congreso del Estado.

Durante la sesión de instalación se designó a la diputada América Aguilar como presidenta de las comisiones unidas, mientras que la diputada Yesenia Reyes fungirá como secretaria. Asimismo, se informó sobre el turno del asunto legislativo que será analizado en este espacio de trabajo conjunto.

- Publicidad - HP1

La iniciativa en revisión fue presentada en la legislatura pasada por la diputada Jael Argüelles, del Grupo Parlamentario de Morena, y tiene como propósito promover y garantizar el derecho a un climaterio y menopausia digna, tanto en el ámbito laboral como en el de la salud pública.

En el caso del Código Administrativo del Estado, la propuesta plantea que las mujeres y personas menstruantes tengan derecho a permisos laborales con goce de sueldo durante el climaterio o la menopausia, cuando exista un diagnóstico médico que acredite síntomas incapacitantes.

Además, se establece la obligación de que en los centros de trabajo se otorguen facilidades para atender esta etapa, incluyendo opciones como trabajo a distancia, reducción de jornada laboral u otras medidas que permitan un tratamiento adecuado de la sintomatología, así como la provisión de información actualizada para fomentar el soporte médico, psicológico y la no discriminación.

En lo relativo a la Ley Estatal de Salud, la iniciativa propone adicionar una fracción al artículo 63 para que el sistema de salud implemente acciones de información, educación y atención sobre el climaterio y la menopausia, garantizando el acceso a tratamientos médicos, incluidos medicamentos, así como la promoción de nutrición y ejercicio para mejorar la calidad de vida durante estas etapas.

En la reunión de trabajo estuvieron presentes las diputadas y diputados Yesenia Reyes, Jael Argüelles, Xóchitl Contreras, Francisco Sánchez, América Aguilar y Óscar Avitia, quienes dieron inicio formal al análisis legislativo de esta propuesta.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.