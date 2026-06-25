Instala Secretaría de Salud Comité Estatal de Partería en Chihuahua

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El organismo coordinará acciones para fortalecer la atención materna y neonatal con un enfoque de derechos humanos e interculturalidad.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Salud del Estado instaló el Comité Estatal de Partería, un órgano de coordinación interinstitucional que dará seguimiento y fortalecerá el ejercicio de la partería profesional, tradicional y no profesional autorizada en Chihuahua.

Durante la instalación del comité, el secretario de Salud, Gilberto Baeza, informó que Chihuahua se convirtió en el cuarto estado del país en conformar este organismo, cuyo objetivo es mejorar la atención que reciben las mujeres embarazadas, sus recién nacidos y sus familias.

“Chihuahua es el cuarto estado del país en instalar este organismo.”

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El comité impulsará la implementación de la Estrategia Nacional de Partería, promoviendo un modelo de atención basado en el respeto a los derechos humanos, la interculturalidad, la calidad de los servicios y la humanización de la atención obstétrica.

Entre sus funciones se encuentran la revisión de la infraestructura y los recursos humanos disponibles para la atención obstétrica, además de promover la capacitación continua del personal de salud y de las parteras para fortalecer la atención materna y neonatal.

En la instalación participaron representantes del IMSS, Issste, IMSS-Bienestar, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, el DIF Estatal y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), así como especialistas en ginecología, salud pública y atención obstétrica.

También asistieron parteras de los distritos de salud de Guachochi, Cuauhtémoc y Ciudad Juárez, quienes aportarán su experiencia y conocimientos para contribuir al desarrollo de las acciones que impulse este nuevo órgano de coordinación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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