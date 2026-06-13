Inicia Arturo Medina estrategia para fortalecer la defensa del campo chihuahuense

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El dirigente estatal de la CNC anunció una agenda de reorganización y representación para productores agrícolas y ganaderos.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado y dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Arturo Medina, anunció el inicio de una estrategia de fortalecimiento organizativo orientada a respaldar a productores agrícolas, ganaderos y familias del sector rural en Chihuahua.

El anuncio se realizó tras una reunión celebrada en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI, encabezada por el presidente estatal del partido, Alejandro Domínguez, y en la que participaron integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la CNC para definir los trabajos rumbo al próximo Congreso Estatal de la organización.

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Medina señaló que el sector agropecuario enfrenta una etapa compleja derivada de la sequía, el incremento en los costos de producción y la reducción de apoyos gubernamentales para el campo.

Durante el encuentro, el legislador planteó la necesidad de fortalecer la representación de productores y organizaciones rurales mediante una estructura territorial más activa y cercana a las comunidades.

“Hoy más que nunca necesitamos una organización fuerte, cercana a la gente y presente en cada región del estado. Vamos a fortalecer a la CNC para que vuelva a ser la casa de los productores, de los campesinos, de los ganaderos y de todas las familias que viven del trabajo en la tierra”.

El dirigente cenecista sostuvo que el próximo Congreso Estatal marcará el inicio de una nueva etapa enfocada en la reorganización de comités, la vinculación con las bases productivas y la construcción de mecanismos de representación para el sector rural.

Entre los objetivos planteados se encuentra recorrer las distintas regiones del estado para conocer de primera mano las necesidades de productores agrícolas y ganaderos, así como fortalecer la presencia de la organización en las comunidades rurales.

Medina afirmó que la CNC mantendrá una agenda enfocada en la gestión de apoyos, la defensa de los intereses del campo y la búsqueda de soluciones para enfrentar los retos que afectan a la producción agropecuaria.

“Vamos a recorrer el estado, a escuchar a nuestras bases, a reorganizar nuestros comités y a construir una CNC fuerte, activa y combativa”.

El legislador concluyó que la organización continuará impulsando acciones para fortalecer al sector rural y promover mejores condiciones para las familias que dependen de las actividades agrícolas y ganaderas en Chihuahua.

Con información del PRI Chihuahua

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