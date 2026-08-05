Inaugura Estado puentes vehiculares hacia Cascada de Cusárare

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Las obras tuvieron una inversión estatal de 12 mdp y mejorarán el acceso al Parque Ecoturístico Cusárare.

Guachochi, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado inauguró dos puentes vehiculares sobre el río Cusárare, en el acceso principal al Parque Ecoturístico Cusárare, en el municipio de Guachochi.

Las obras fueron construidas a través de la Secretaría de Turismo, con una inversión estatal de 12 millones de pesos, para mejorar la conectividad hacia uno de los principales atractivos naturales de la región serrana.

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De acuerdo con la dependencia, la infraestructura beneficiará a cerca de 74 mil habitantes de Guachochi y Bocoyna, así como a más de 542 mil visitantes que cada año recorren esta zona turística.

Durante el corte de listón, el secretario de Turismo, Edibray Gómez, señaló que el Gobierno del Estado mantendrá el trabajo conjunto con municipios y comunidades para impulsar más obras de infraestructura turística y desarrollo regional.

“No solamente cruzan un río: unen comunidades, acercan visitantes, abren oportunidades y conectan el desarrollo turístico con la vida cotidiana de quienes hacen de este un lugar único”, expresó.

Los puentes fueron nombrados Chachamuri y El Chapareke, en referencia a elementos representativos de la identidad local y de la cultura rarámuri.

Chachamuri alude a una pequeña víbora característica del arroyo y de la región, mientras que El Chapareke rinde homenaje a la memoria de Antonio Camilo, músico rarámuri que compartió con visitantes el sonido de este instrumento tradicional.

En la ceremonia participaron el presidente municipal de Guachochi, José Miguel Yáñez; el gobernador indígena, Luciano González; el subsecretario de Turismo, Enrique Toledo, y el director de Planeación Turística, Francisco Javier Orrantia.

También estuvieron presentes el presidente del Comité de Turismo de Cusárare, Celso González; el director del Parque Barrancas, Edgar Piñón Domínguez, y el representante de guías de turistas de Creel, César Sosa Caro.

La Secretaría de Turismo señaló que estas obras buscan fortalecer el acceso a la Cascada de Cusárare, mejorar la experiencia de visitantes y generar condiciones para el desarrollo económico de las comunidades serranas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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