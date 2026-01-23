Impulsa Rosana Díaz reforma al Código Civil para proteger el interés superior de la niñez

Publicidad - LB2 -

La iniciativa busca que jueces prioricen el bienestar y los derechos de niñas, niños y adolescentes en conflictos civiles.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada de Morena, Rosana Díaz, presentó una iniciativa con carácter de decreto para reformar el artículo 19 del Código Civil del Estado de Chihuahua, con el objetivo de incorporar de manera expresa el principio del interés superior de la niñez como criterio obligatorio en la resolución de controversias civiles.

La propuesta establece que, cuando en un conflicto civil estén involucradas personas menores de edad, las autoridades jurisdiccionales deberán priorizar su bienestar, desarrollo integral y la protección efectiva de sus derechos, por encima de cualquier otro interés en disputa.

- Publicidad - HP1

La legisladora subrayó que este principio no debe quedar sujeto a interpretaciones discrecionales ni a criterios de igualdad formal, sino convertirse en una obligación clara y expresa dentro de la ley, que guíe la actuación de jueces y tribunales.

“El interés superior de la niñez no puede quedar a la interpretación ni a criterios de igualdad formal; debe ser una obligación expresa de la ley. Cuando están en juego los derechos de niñas, niños y adolescentes, el Estado tiene el deber de protegerlos con mayor intensidad”, afirmó Rosana Díaz.

Díaz explicó que la iniciativa busca armonizar la legislación estatal con el marco constitucional, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fortaleciendo una visión de justicia civil con enfoque de derechos humanos.

La reforma, añadió, contribuirá a consolidar una justicia más humana, equitativa y garantista, en la que el interés superior de la niñez sea un eje rector en todas aquellas decisiones legales que impacten directamente en su vida y desarrollo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.