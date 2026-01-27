Impulsa Estado desarrollo del Corredor Turístico “Pies Ligeros” en Guachochi

Publicidad - LB2 -

El proyecto integra naturaleza, cultura y tecnología con nuevas experiencias inmersivas para fortalecer la oferta del Pueblo Mágico.

Guachochi, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, impulsa el desarrollo del Corredor Turístico “Pies Ligeros” en el Pueblo Mágico de Guachochi, un proyecto integral orientado a fortalecer la oferta de espacios que combinan naturaleza, cultura, tecnología y experiencias sensoriales.

El corredor contempla nuevos atractivos de alto impacto, entre ellos un Sky Coaster, que ofrecerá caída libre y simulación de vuelo con una vista panorámica privilegiada del entorno natural de la región serrana.

Otro de los componentes centrales es el Lago de las Garzas, donde se desarrolla un espectáculo acuático multimedia que incorporará efectos visuales, audio de alta potencia y un sistema de sonido direccional left-right para generar una experiencia envolvente para los visitantes.

En este espacio se instala también una cabina técnica de control integral, desde la cual se operará la producción audiovisual que dará soporte al espectáculo, integrando agua, luz y sonido en una propuesta escénica de gran formato.

El contenido narrativo del espectáculo abordará una historia mística sobre el origen de la región, su fauna, la cultura rarámuri, la familia, la artesanía y el orgullo de vivir en Guachochi, mediante recursos visuales y sonoros diseñados específicamente para el entorno natural.

La experiencia inmersiva estará acompañada de música original y sonidos de inspiración tradicional, como tambores y elementos simbólicos, con el objetivo de reforzar la identidad cultural y la conexión emocional con el territorio.

Como parte fundamental del mismo corredor se incluye el Acuario de Guachochi, próximo a inaugurarse, que albergará especies endémicas, entre ellas el ajolote tarahumara, con un enfoque en conservación ambiental, educación ecológica y divulgación de la biodiversidad local.

Con el desarrollo del Corredor Turístico “Pies Ligeros”, el Estado busca diversificar la oferta turística, fortalecer la identidad cultural y consolidar a Guachochi como un referente del turismo de naturaleza, aventura y experiencias únicas en Chihuahua.

