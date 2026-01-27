Impulsa Alfredo Chávez reforma para reducir animales en situación de calle

Publicidad - LB2 -

La iniciativa plantea esterilización, rescate responsable y coordinación institucional como ejes de prevención y salud pública.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer la protección de los animales de compañía y atender un problema con implicaciones en salud pública, el diputado Alfredo Chávez Madrid, del Partido Acción Nacional y representante del Distrito 18, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Bienestar Animal del Estado de Chihuahua.

La propuesta legislativa está orientada a prevenir la sobrepoblación de animales en situación de calle, mediante el impulso de campañas de esterilización permanentes y el fortalecimiento de las acciones de rescate responsable, bajo un esquema de coordinación entre el Ejecutivo estatal y los gobiernos municipales.

El planteamiento busca reforzar los mecanismos ya existentes en la ley, al considerar que la proliferación de animales sin hogar no solo representa un reto en materia de bienestar animal, sino que también impacta directamente en la salud pública, la seguridad y el entorno urbano.

Entre los principales alcances de la iniciativa se encuentra la creación de un Padrón Estatal de Rescatistas de Animales de Compañía, con el propósito de reconocer, organizar y coordinar el trabajo que realizan personas y asociaciones civiles dedicadas al rescate y cuidado de animales.

Este padrón permitiría, además, fortalecer las estrategias de adopción responsable, así como generar esquemas de colaboración más eficaces entre autoridades y rescatistas independientes, quienes actualmente operan sin un marco formal de vinculación institucional.

Al explicar el sentido de la propuesta, el legislador subrayó la necesidad de atender el problema desde un enfoque preventivo y de responsabilidad social:

“Estos animales no son los responsables de su situación”, expresó, al señalar la importancia de fortalecer la legislación para garantizar su bienestar.

La iniciativa se suma a los debates legislativos en torno a la protección animal como política pública, al buscar soluciones estructurales que reduzcan la presencia de animales en situación de calle y promuevan una convivencia responsable entre la sociedad y los animales de compañía.

