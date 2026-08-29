Hace historia Jenifer Yáñez al completar 107.8 kilómetros en la UTMB de Chamonix

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La corredora rarámuri originaria de Guachochi terminó la prueba CCC en 19 horas, 35 minutos y 31 segundos, tras recorrer Italia, Suiza y Francia.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La corredora rarámuri Jenifer Yáñez, originaria de Guachochi, completó la prueba CCC de la Semana UTMB 2026, celebrada en Chamonix, Francia, uno de los principales escenarios internacionales de las carreras de ultradistancia en montaña.

Yáñez recorrió 107.8 kilómetros con un desnivel positivo acumulado de 6 mil 198 metros, y cruzó la meta después de 19 horas, 35 minutos y 31 segundos de competencia.

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La ruta de la CCC comenzó en Italia, atravesó territorio de Suiza y concluyó en Chamonix, Francia, en un recorrido de alta montaña que forma parte de las pruebas de la Semana UTMB.

Con su participación, Yáñez se integró junto con Mauro Martín Quimare, originario de Batopilas, y Reyes Giltro, de Guachochi, al primer grupo de corredores rarámuri que participa en esta competencia internacional, de acuerdo con información de la Secretaría de Turismo de Chihuahua.

La atleta consiguió su clasificación para la CCC después de obtener el segundo lugar en la misma categoría durante la edición 2025 de Chihuahua by UTMB, disputada en la Sierra Tarahumara.

Quimare y Giltro, por su parte, consiguieron su pase a la prueba principal de la UTMB, con un recorrido aproximado de 177 kilómetros, después de destacar en la categoría de 100 millas de la competencia realizada en territorio chihuahuense.

La presencia de los tres corredores coloca en el escenario internacional la tradición de resistencia y el conocimiento de la montaña asociados con la comunidad rarámuri, además de formar parte de la promoción de Chihuahua como destino para competencias de trail y ultradistancia.

Durante su estancia en Chamonix, Yáñez cuenta con el acompañamiento de Alejandra Villalobos Palacio, directora de Gestión Turística de Chihuahua, como parte de la delegación estatal presente en las actividades de la Semana UTMB 2026.

La participación también se desarrolla previo a la próxima edición de Chihuahua by UTMB, programada para octubre en las Barrancas del Cobre, dentro del Festival Internacional de Turismo de Aventura Chihuahua 2026, que este año llegará a su edición número 30.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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