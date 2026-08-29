Presenta Cultura cartelera de septiembre de Red de Teatros en Juárez y Chihuahua

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El programa incluirá teatro, clown y música durante septiembre, con funciones en recintos de Ciudad Juárez y Chihuahua capital.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura presentó la cartelera de septiembre del programa Red de Teatros, que contempla funciones escénicas y espectáculos musicales en Ciudad Juárez y Chihuahua capital.

Las actividades se desarrollarán en el Teatro Gracia Pasquel de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en el Teatro de Cámara “Fernando Saavedra”, con una programación que abarcará distintas propuestas artísticas a lo largo del mes.

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La cartelera iniciará el viernes 4 de septiembre a las 16:00 horas con la obra “Tiempo de cambios”, que incorpora música compuesta por Danilo Valle Arvayo. La función tendrá lugar en el Teatro de Cámara “Fernando Saavedra”, con una cuota de recuperación de 100 pesos.

El jueves 10 de septiembre, el colectivo D-Ambulantes Teatro presentará “La piedra de la felicidad”, bajo la dirección de Georgina Ayub, con funciones programadas a las 10:00 y 12:00 horas. El costo de entrada será de 130 pesos.

Para el viernes 18 de septiembre a las 19:00 horas está programada “Ni con palabras”, de Strongylus Clown, bajo la dirección de Javier López. La presentación también se realizará en el Teatro de Cámara “Fernando Saavedra”, con un costo de 100 pesos por boleto.

La programación concluirá el viernes 25 de septiembre a las 18:00 horas en el Teatro Gracia Pasquel, con el concierto “Mágico es México”, a cargo del Ensamble Mexicano “Mágico es México”, bajo la dirección de José Francisco Ibarra. El acceso tendrá un costo de 200 pesos.

Los boletos podrán adquirirse en taquilla el día de cada función y se contemplan descuentos para estudiantes, docentes y personas adultas mayores, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada presentación.

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