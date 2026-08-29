Acerca Gobierno del Estado servicios de salud y atención social a familias de los Kilómetros

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La décima Feria “Cuenta Conmigo” reunió 14 servicios de salud y atención de dependencias estatales en un solo punto de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado realizó la décima Feria de Salud y Servicios “Cuenta Conmigo” 2026 en el Centro de Desarrollo Familiar GazPro, ubicado en la zona de los Kilómetros, donde concentró servicios médicos, trámites y atención social para familias del sector.

Durante la jornada se pusieron a disposición de la comunidad 14 servicios de salud, además de módulos de atención de distintas dependencias estatales y organizaciones de la sociedad civil.

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Entre los servicios disponibles se ofrecieron vacunación, entrega de cartillas, afiliaciones a MediChihuahua, vacunación antirrábica para mascotas, atención nutricional y detección de enfermedades cardiometabólicas.

También se brindaron servicios de prevención y atención de adicciones, planificación familiar, consulta médica, farmacia, detección de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, así como atención dental para personas adultas y menores de edad.

Carlos Ortiz Villegas, representante de la Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez, señaló que estas jornadas buscan acercar atención integral directamente a colonias y sectores donde existe mayor necesidad de acceso a servicios públicos.

Las familias también pudieron realizar gestiones y solicitar orientación ante la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, la Fiscalía General del Estado, el Registro Civil, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común y el DIF Estatal.

Verónica Jiménez, directora general de Fundación GazPro, destacó la participación de organizaciones de la sociedad civil y consideró que la coordinación institucional permite ampliar la cobertura de atención para las familias juarenses.

En esta décima edición participaron además el Club de Leones Juárez Flor del Desierto A. C. y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que se sumó con presentaciones musicales y actividades culturales.

La Feria “Cuenta Conmigo” forma parte de las jornadas estatales mediante las cuales se concentran en un mismo espacio servicios de salud, asistencia social y trámites para habitantes de distintos sectores de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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