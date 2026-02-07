Firman Estado y 31 municipios convenios para fortalecer educación rural en los CREI

Publicidad - LB2 -

El acuerdo garantiza transporte, alimentación y formación académica a casi 7 mil estudiantes de zonas rurales de Chihuahua.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte y Servicios Educativos del Estado de Chihuahua firmaron convenios interinstitucionales con 31 municipios para fortalecer la operación de los Centros Regionales de Educación Integral, con el objetivo de garantizar condiciones educativas básicas a niñas y niños que habitan en comunidades rurales de la entidad.

El acuerdo permitirá asegurar transporte escolar gratuito y alimentación diaria a 6 mil 974 estudiantes que asisten a los CREI, una medida orientada a reducir el abandono escolar provocado por las largas distancias entre los hogares y los centros educativos.

Además, los convenios contemplan la asignación de recursos para la continuidad de clases curriculares de inglés y computación, con el propósito de ampliar las competencias académicas de las y los alumnos y mejorar sus oportunidades de desarrollo a mediano y largo plazo.

El subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga, señaló que este tipo de alianzas interinstitucionales permiten que estudiantes de zonas alejadas accedan a una educación integral y con mayores posibilidades de proyección personal.

“Estos acuerdos son la herramienta que permite a los niños acceder a sueños que de otra forma serían inalcanzables”.

Por su parte, la directora general de Seech, Teresa de Jesús López, destacó que la coordinación entre el Estado y los municipios es clave para que los proyectos educativos se consoliden, al considerar a los gobiernos locales como aliados estratégicos para llevar los programas académicos a las comunidades.

En representación de los municipios firmantes, la alcaldesa de Satevó, Norma Muñoz Anchondo, reafirmó el compromiso de los ayuntamientos para administrar los recursos con transparencia y apego a la legalidad, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de los CREI.

El impacto del convenio alcanzará 40 comunidades rurales del estado y busca contribuir a cerrar la brecha de desigualdad educativa, fortaleciendo la permanencia escolar y el acceso equitativo a servicios educativos básicos en regiones con mayores rezagos.

Los municipios participantes son Aldama, Allende, Bachíniva, Balleza, Belisario Domínguez, Bocoyna, Carichí, Casas Grandes, Chihuahua, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Delicias, Gran Morelos, Guerrero, Ignacio Zaragoza, Janos, Julimes, López, Matamoros, Meoqui, Namiquipa, Ocampo, Práxedis G. Guerrero, Riva Palacio, Rosario, San Francisco de Borja, Santa Isabel, Satevó, Saucillo, Temósachi y Valle de Zaragoza.

