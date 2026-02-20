Exige Pedro Torres transparencia tras liberación de propietario del crematorio Plenitud

Publicidad - LB2 -

Diputado de Morena pide claridad institucional y descarta privilegios en decisiones judiciales.

Hidalgo del Parral, Chih. (ADN/Staff) – El diputado Pedro Torres, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, solicitó mayor transparencia y claridad institucional tras la liberación de José Luis Arellano Cuarón, propietario del crematorio “Plenitud”, luego de que un juez dejara sin efectos su vinculación a proceso en un caso que involucró el hallazgo de cientos de cuerpos y afectó a decenas de familias chihuahuenses.

El legislador señaló que la resolución judicial generó indignación y desconfianza entre la ciudadanía, por lo que consideró necesario que las autoridades competentes expliquen de manera puntual los criterios jurídicos que sustentaron la determinación.

Torres recordó además el antecedente de la liberación anticipada de un secuestrador sentenciado, hermano de una magistrada y cuñado de un diputado local, situación que en su momento provocó cuestionamientos públicos sobre posibles conflictos de interés.

Si bien afirmó que el Congreso respeta la autonomía del Poder Judicial y el debido proceso, sostuvo que cuando las resoluciones jurisdiccionales generan dudas razonables o percepción de impunidad, deben ofrecerse explicaciones claras para fortalecer la confianza pública en las instituciones.

El diputado planteó que la ciudadanía tiene derecho a conocer si se agotaron todas las vías legales para garantizar justicia a las víctimas y si existieron o no conflictos de interés en los casos señalados. Asimismo, indicó que, de detectarse deficiencias en la integración de las carpetas de investigación, las autoridades correspondientes deben asumir responsabilidades.

“Chihuahua necesita instituciones sólidas y justicia sin distinción de colores partidistas. La ley debe aplicarse sin privilegios”, expresó.

Finalmente, reiteró que ninguna militancia, cargo público o relación personal puede estar por encima de la ley, y subrayó que las víctimas y sus familias merecen verdad, respeto y acceso pleno a la justicia.

