Exige Francisco Sánchez restituir Español, Matemáticas y Geografía en libros de texto

Diputado de Movimiento Ciudadano pide revisar contenidos de la Nueva Escuela Mexicana.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El diputado local y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, exigió la restitución inmediata de las materias de Español, Matemáticas y Geografía en los libros de texto gratuitos, al considerar que su ausencia representa un retroceso en la formación académica de la niñez mexicana.

El legislador señaló que el modelo de la Nueva Escuela Mexicana ha desplazado contenidos que calificó como fundamentales para el desarrollo del pensamiento crítico, la comprensión lectora y el razonamiento lógico, sustituyéndolos —dijo— por materiales con enfoque ideológico.

“Quitar el Español, las Matemáticas y la Geografía de los libros de texto es condenar a nuestros hijos a una educación deficiente. No se puede formar ciudadanos libres, preparados y competitivos sin una base sólida en estas materias”, afirmó.

Sánchez Villegas sostuvo que los cambios en los contenidos responden a una visión centralista que, desde su perspectiva, prioriza criterios políticos sobre la calidad educativa, con impacto en estudiantes de todo el país.

En ese sentido, recordó que desde el Congreso del Estado impulsa una iniciativa para urgir el retiro de los actuales libros de texto gratuitos y plantear que las entidades federativas tengan la facultad de diseñar sus propios materiales educativos.

El posicionamiento se enmarca en el debate nacional sobre la implementación de la Nueva Escuela Mexicana y la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos, tema que ha generado controversia entre gobiernos estatales, legisladores y autoridades federales en los últimos ciclos escolares.

