Exige diputada Rentería atender transporte en Juárez y señala a secretario de Gobierno

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Legisladora acusa desvío de atención y plantea rezagos en movilidad urbana.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, Magdalena Rentería, señaló que el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, debe priorizar la atención a problemáticas sociales como el transporte público en Ciudad Juárez, en lugar de incurrir —afirmó— en señalamientos que desvían la discusión pública.

La legisladora sostuvo que en la ciudad persisten deficiencias en la cobertura de rutas, lo que afecta especialmente a sectores vulnerables, como personas adultas mayores que deben recorrer largas distancias para acceder al servicio.

La problemática del transporte no se limita al sistema Juárez Bus, sino que se extiende a diversas zonas donde aún hay rezagos en la prestación del servicio.

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Rentería indicó que entre las principales fallas se encuentran la falta de rutas, unidades en malas condiciones y tarifas elevadas, lo que, dijo, evidencia una desconexión entre las autoridades estatales y las necesidades de la población.

En respuesta a los señalamientos del funcionario estatal sobre el trabajo legislativo, la diputada destacó inversiones federales en infraestructura, como la Línea 2 del BRT en Ciudad Juárez, así como proyectos carreteros en distintas regiones del estado.

Asimismo, reiteró que su agenda legislativa se enfoca en temas de justicia social, salud, educación y movilidad, además de la atención a grupos vulnerables.

La legisladora afirmó que ha impulsado iniciativas aprobadas por unanimidad y realizado cuestionamientos a autoridades, los cuales —señaló— no han sido respondidos por el secretario de Gobierno.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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