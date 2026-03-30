Exige diputada María Antonieta acciones urgentes contra contaminación en Chihuahua

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Plantea fortalecer monitoreo del aire y atender fuentes contaminantes en principales ciudades del estado.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La diputada María Antonieta Pérez Reyes presentó un exhorto para que el Gobierno de Chihuahua refuerce las acciones contra la contaminación atmosférica, particularmente en las cuatro principales ciudades de la entidad.

La legisladora de Morena solicitó que, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología estatal, se fortalezca el Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire, ante el deterioro registrado en los últimos años.

“La contaminación no es invisible: hoy se ve, se documenta y se respira”.

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Durante su exposición, advirtió que la presencia de capas visibles de contaminación en la ciudad de Chihuahua se ha vuelto un fenómeno recurrente, asociado a condiciones como la inversión térmica, lo que impacta directamente en la salud de la población.

Asimismo, señaló que existen fuentes industriales identificadas como emisoras contaminantes, particularmente en zonas como Nombre de Dios, además de que la regulación en materia de emisiones corresponde al ámbito estatal.

La diputada subrayó que el crecimiento del parque vehicular, que supera las 600 mil unidades en la capital, contribuye significativamente a la saturación del aire, agravando los episodios de mala calidad ambiental.

“Cuando es visible, es porque ya está afectando a la población”.

Indicó que los registros oficiales muestran un incremento en los días con mala o muy mala calidad del aire, al pasar de 70 en 2022 a 199 en 2024, mientras que en 2025 ya se contabilizan decenas de jornadas críticas.

El exhorto también contempla problemáticas específicas en otras ciudades, como Ciudad Juárez por su condición fronteriza y contaminación compartida con Estados Unidos; Cuauhtémoc por actividad agrícola e industrial; y Delicias por emisiones derivadas del tránsito y el sector productivo.

Entre las medidas propuestas, se incluye instalar estaciones de monitoreo fijas y móviles, garantizar acceso público a los datos en tiempo real, regular emisiones industriales y modernizar el transporte, además de establecer una mesa de trabajo transfronteriza entre Juárez, El Paso y Sunland Park.

La iniciativa busca atender de manera integral un problema ambiental que, advirtió la legisladora, ya tiene efectos visibles y documentados en la salud y calidad de vida de la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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