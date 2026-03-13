Exige diputada Jael Argüelles informe sobre baja vacunación antirrábica y control de zoonosis en Chihuahua

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La legisladora de Morena solicitó a la Secretaría de Salud detallar presupuesto, metas y acciones para prevenir rabia y rickettsiosis.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Jael Argüelles Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, solicitó a la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua informar sobre las acciones, metas y presupuesto destinados a la prevención de enfermedades zoonóticas como la rabia y la rickettsiosis.

La legisladora señaló que la vacunación masiva de perros es considerada la estrategia más eficaz para prevenir la rabia, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que recomienda una cobertura superior al 80 por ciento de la población canina.

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Sin embargo, Argüelles Díaz advirtió que en Chihuahua la cobertura de vacunación antirrábica ha sido inferior al 20 por ciento durante los últimos cuatro años, lo que representa un rezago significativo frente a los estándares internacionales de prevención.

Para 2025, la meta estatal contempla la aplicación de 630 mil vacunas antirrábicas, mientras que para 2026 se proyecta superar las 750 mil dosis, lo que implicaría un presupuesto estimado de 26.7 millones de pesos, considerando un costo aproximado de 32.15 pesos por dosis y un incremento anual del 10 por ciento.

La diputada recordó que desde diciembre pasado solicitó información al secretario de Salud estatal, Gilberto Baeza Mendoza, sobre las estrategias previstas para cumplir las metas de vacunación y esterilización de perros y gatos; sin embargo, indicó que hasta el momento no se ha recibido respuesta.

Además, la legisladora alertó sobre el rezago en las campañas de esterilización, ya que para 2025 se fijó una meta de 28 mil 350 procedimientos, pero hasta el segundo trimestre del año únicamente se había alcanzado alrededor del 1 por ciento.

Argüelles Díaz también destacó que solo cuatro de los once distritos sanitarios del estado cuentan con médico veterinario zootecnista, lo que limita las capacidades institucionales para atender el control sanitario de animales y la prevención de enfermedades transmitidas a humanos.

Ante este panorama, la diputada solicitó a la dependencia estatal información detallada sobre la adquisición de vacunas, metas de vacunación, presupuesto destinado al programa de zoonosis, número de esterilizaciones programadas, personal veterinario disponible y acciones para prevenir la fiebre manchada.

“La prevención salva vidas. Chihuahua debe mantener su estatus libre de rabia humana y evitar brotes de enfermedades zoonóticas que pueden prevenirse con vacunación, esterilización y acciones sanitarias oportunas”.

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