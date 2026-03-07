Exhibe América Aguilar fallas en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La diputada denunció que el sistema continúa generando constancias oficiales incluso con nombres ficticios.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada América Aguilar denunció que el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas de Chihuahua continúa presentando fallas en su funcionamiento, al permitir la expedición de constancias oficiales con datos ficticios, situación que —afirmó— evidencia una simulación en el sistema.

A través de un video difundido en redes sociales, la legisladora mostró una consulta realizada en la página oficial del registro utilizando el nombre “Masiosare Unextraño Enemigo”, el cual fue validado por el sistema como “No deudor”, pese a tratarse de un nombre inexistente.

De acuerdo con la diputada, el ejercicio demuestra que la plataforma no estaría vinculada a una base de datos real, ya que únicamente genera una constancia con formato oficial utilizando la información que el usuario ingresa en el formulario.

Aguilar señaló que, en el último año, el único cambio visible en el documento generado ha sido la firma que lo avala, la cual anteriormente correspondía al Director del Registro Civil y actualmente aparece a nombre de la Directora General de esa dependencia.

La legisladora recordó que el 27 de marzo de 2025 presentó un punto de acuerdo en el Congreso del Estado para exhortar a la Secretaría General de Gobierno y al Registro Civil a verificar y actualizar la base de datos del sistema, así como implementar mejoras que garantizaran su funcionamiento.

Sin embargo, indicó que el problema persiste, lo que —dijo— debilita una herramienta creada para respaldar el derecho de niñas y niños a recibir pensión alimenticia.

“Es lamentable que el Registro Civil violente a la niñez de Chihuahua; exigimos a las autoridades que pongan un alto a esta situación y cumplan con su responsabilidad”, expresó la legisladora.

Aguilar hizo un llamado a las autoridades estatales para revisar y corregir el funcionamiento del registro, al considerar que su ineficiencia puede permitir que personas con adeudos alimentarios evadan responsabilidades y continúen afectando a las infancias.

